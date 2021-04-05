Во Франции расследуют участие министров в подпольных вечеринках в карантин (видео)

Во Франции полиция проверит достоверность информации об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах Парижа, которые должны быть закрыты из-за карантина, введенного вследствие пандемии COVID-19.

Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в Twitter.

Такое решение он принял на основании снятого французским телеканалом M6 разоблачительного репортажа с подобного мероприятия.

"После сообщения M6 я попросил префекта парижской полиции проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов", – написал Дарманен.

Ранее телеканал M6 сообщил, что ресторан в дорогом районе Парижа устраивает подпольные вечеринки, на которых ни официанты, ни клиенты не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

В подтверждение было опубликовано снятое скрытой камерой видео с закрытой вечеринки, в которой принимали участие десятки людей без масок.

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Телеканал связался с одним из организаторов вечеринки, который рассказал, что присутствовал на ужинах в ресторанах с участием ряда членов французского правительства.

Следует отметить, что организаторам подобных вечеринок грозит до одного года тюрьмы и штраф в 15 тыс. евро.

Напомним, во Франции из-за эпидемии коронавируса бары, кафе и рестораны фактически не работают с конца октября. А 31 марта президент Эммануэль Макрон объявил о введении на всей территории страны с 3 апреля комендантского часа с 19:00.

Мы также сообщали, что из-за непрекращающегося роста заболеваемости во Франции запретили собираться группами более шести человек.

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