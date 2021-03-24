Во Франции запретили собираться больше шести человек

Власти Франции ввели запрет собираться группами более шести человек из-за непрекращающегося роста количества новых заражений коронавирусом

Соответствующее распоряжение Министерство внутренних дел разослало во все полицейские префектуры страны еще во вторник, передает AFP.

Согласно распоряжению главы французского МВД Жеральда Дарманена, запрет вводится во всех регионах, а не только в тех, где на прошлой неделе был введен карантин.

Кроме того, еще в трех департаментах страны собираются ввести карантин, который уже действует в 16-ти.

В среду официальный представитель правительства Габриэль Аттал после еженедельной встречи по пандемии коронавируса под председательством президента Эммануэля Макрона заявил что в департаментах Рона, Об и Ньевр будут закрыты большинство предприятий, а жителей попросят не выходить из дома без важной причины.

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Отмечается, что во Франции продолжается рост числа тяжело больных в реанимационных палатах.

Напомним, 16 марта власти Франции заявили, что в стране началась третья волна коронавирусной пандемии. Тогда премьер Жан Кастекс намекнул, что в столичном регионе, включая Париж, в ближайшие дни могут быть введены жесткие карантинные меры.

Мы также сообщали, что Франция стала одной из многих европейских стран, которые временно отказались использовать препарат от COVID-19 производства AstraZeneca.