Во время штурма Капитолия полиция задержала более 20 человек (фото)

В США полиция задержала 20 протестующих, которые штурмовали Капитолий.

Об этом сообщает CNN.

Операция по задержанию была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.

Фото: REUTERS/Mike Blake

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Фото: REUTERS/Mike Blake

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа незамедлительно потребовать окончания "осады" Капитолия в Вашингтоне.

Также мы писали о том, что демократы обратились к вице-президенту США Майклу Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку в Конституции и отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.