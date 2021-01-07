Во время штурма Капитолия полиция задержала более 20 человек (фото)

В США полиция задержала 20 протестующих, которые штурмовали Капитолий.
Об этом сообщает CNN.
Операция по задержанию была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа незамедлительно потребовать окончания "осады" Капитолия в Вашингтоне.
Также мы писали о том, что демократы обратились к вице-президенту США Майклу Пенсу с просьбой применить 25-ю поправку в Конституции и отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти.
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