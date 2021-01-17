"Водочки принеси": Навальный записал видео в самолете на Москву

Оппозиционер уже вылетел из Берлина

Сегодня, 17 января, российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Москву после пяти месяцев лечения и реабилитации в Германии. Навальный с женой записали видео на борту самолета российской компании "Победа".

"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", – на видео Юлия Навальная цитирует героев фильма "Брат-2".

Также видео из самолета публикуют многочисленные журналисты, которые находятся на борту того же самолета. Вылет немного задержали, поскольку с борта высаживали пассажира. Прилет задерживается в пределах 20 минут.

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Напомним,российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходил лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

Встречать его стянули спецслужбы, а доступ в аэропорт перекрыли.