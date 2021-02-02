Военные США могут охранять базы NASA на Луне: реакция России

Пентагон и NASA объединят усилия для исследования Луны

США могут в ближайшее время обеспечивать защиту баз NASA на Луне.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Защита Пентагона будет также распространяться на американские коммерческие операции по добыче на Луне воды и полезных ископаемых.

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К слову, расширение взаимодействия Министерства обороны США и NASA связано с необходимостью противодействовать "вызовам, которые бросают США Россия и Китай".

В свою очередь гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "милитаризация Луны и исследований на ней являются недопустимыми".

Ранее мы также писали, что Россия запустила в космос ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Это был второй за последние шесть лет испытательный запуск "Ангары-А5". Ракета должна вывести на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза, предположительно, не несущего практической пользы.