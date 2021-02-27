Военный переворот: радикалы из QAnon придумали, как вернуть Трампу президентство

Сторонница движения утверждает, что это будет похоже на происходящее в Мьянме

Сторонники ультраправого движения QAnon считают, что экс-президент США Дональд Трамп будет восстановлен в должности после военного переворота.

Об этом сообщает "Dailymail".

"В какой-то момент произойдут аресты, в том числе лживых СМИ, а затем будут военные трибуналы", – сказала одна женщина во время митинга в городе Вентура.

Также участница QAnon назвала действующего главу государства Джо Байдена "марионеточным президентом".

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"Это будет похоже на то, что происходит в Мьянме. Военные проводят собственное расследование. В подходящее время они восстановят республику с Трампом в качестве президента", – подчеркнула она.

QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Как сообщалось ранее, бывшего президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани обвинили в сговоре с ультраправыми организациями в целях подстрекательства к беспорядкам и штурму Капитолия 6 января.