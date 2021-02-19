Вооруженное нападение на консульство Украины в Питере: есть раненые (видео)

В российском Санкт-Петербурге произошло вооруженное нападение на консульство Украины. Там сегодня, 19 февраля, мужчина ножом ранил охранника дипмиссии.

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Как выяснили журналисты, в полдень в консульство Украины в Петербурге, расположенное на улице Бонч-Бруевича, 1б, пришёл мужчина с пачкой бумаг и пакетом. День был не приёмный, о чём ему сообщил охранник на входе. В этот момент мужчина молча достал нож и ударил сотрудника консульства. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства.

Источник: 78 Новости

Как сообщили в ГУ МВД, неподалеку от здания дипмиссии находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали "скорую" помощь.

Пострадавшего охранника, 31-летнего мужчину, увезли в Мариинскую больницу. Его ранение врачи оценивают как лёгкое.

Нападавшего доставили в полицию, где выяснилось, что ему 34 года, он родился в Петербурге и проживает на Васильевском острове с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, родившемся в Украине. Причины нападения устанавливаются.

Реклама

Напомним, это не первое нападение на украинское диппредставительство Украины в России.

Так, в 2014-м в Москве совершено "ответное" нападение на посольство Украины. Четверо мужчин "атаковали" его дымовыми шашками.

В мае 2016-го активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" забросали посольство Украины в Москве файерами и листовками.

В июне 2016-го украинское посольство в Москве забросали яйцами. А в августе-2016 радикалы подожгли фаеры, а потом начали бросать в посольство яйца и помидоры.