"Вовочка шумит и мешает другим спать": Путина троллят детский за ответ Байдену

Сдержанный ответ президента РФ Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена в стиле детской дразнилки "Кто как обзывается, тот так и называется" вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter выложил видео выступления Путина, на которое активно отреагировали посетители его странички.

Видео: t.me/dimsmirnov175

Хозяина Кремля сравнивают с малышами детсадовского и даже ясельного возраста и намекают на то, что он впал в детство. Пользователи соцсетей просят вызвать воспитательницу, чтобы Вовочка не мешал другим детям спать, и предлагают Путину в будущем отвечать на нападки в стиле "Собака лаяла на дядю фраера".

"Кто как обзывается, тот так и называется". Что, это и есть адекватный ответ американскому президенту на его оскорбление..?? — Байдена теперь точно кондратий хватит в потуге понять смысл этого :) — Впавший в детство может руководить страной? — Вызовите воспитательницу, Вовочка шумит и мешает другим спать. — Теперь только осталось на вводимые американцами санкции сказать: "Сорок восемь, половину просим". — Путин-Байдену: Собака лаяла на дядю-фраера. — Чет Вова замямлил – нет бы по-блатному, как он любит и умеет зарвавшихся амеров на место поставить. — "Кто как обзывается, тот так и называется". Холодная война 2.0, о которой говорил Соловьёв, выглядит как-то так))). — Попахивает детской неожиданностью ясельной группы", – иронизируют посетители странички кремлевского пропагандиста.

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Напомним, Байден назвал Путина убийцей, и хозяину Кремля понадобились сутки, чтобы дать детский ответ.