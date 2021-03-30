ВОЗ назвала 4 версии "рождения" коронавируса: все за и против

Всемирная организация здравоохранения определила четыре основных сценария вспышки коронавируса в китайском Ухане в 2019 году.

В своем докладе эксперты ВОЗ рассмотрели и оценили вероятность каждой из версий возникновения эпидемии:

прямая зоонозная передача;

передача через промежуточного хозяина с последующей зоонозной передачей;

через холодовую пищевую цепочку;

инцидент в лаборатории.

Прямая зоонозная передача

Эта версия предполагает передачу вируса SARS-CoV-2 от животного человеку с или без необходимости адаптации. Скорость дальнейшего распространения будет зависеть от случайных событий.

Аргументы "за"

Ученые обнаруживали у ряда животных, в том числе летучих мышей, панголинов, норок в Китае, Японии, Таиланде и Камбодже различные виды коронавируса, родственно похожие на SARS-CoV-2.

А у людей, которые находились в тесном контакте с летучими мышами, находили антитела к коронавирусам, которыми заражались эти животные.

Кроме того, экология летучих мышей (большие популяции, размножение волнами и близкая расположенность стай) способствует циркуляции вирусов.

/ Фото: Unsplash

Аргументы против

Подробный анализ показал существование нескольких десятилетий эволюционного разрыва между коронавирусами летучих мышей и SARS-CoV-2.

Кроме того, ученые отметили высокий научный интерес именно к летучим мышам, что привело к тому, что у других видов животных образцы крови собирались гораздо реже.

Присутствие вируса у животного-хозяина может иметь сезонность и снижает вероятность инфекционного контакта. Поэтому диапазон известных млекопитающих, через которых могло произойти заражение SARS-CoV-2, расширяется, что позволяет предположить наличие альтернативных хозяев-резервуаров.

Оценка вероятности

Данный сценарий отнесли к категории возможной или вероятной.

Передача через промежуточного хозяина

Данная гипотеза предполагает передачу SARS-CoV-2 от первичного животного-хозяина другому вторичному с последующим распространением внутри его популяции и лишь затем – передачу людям.

Аргументы "за"

Существование похожих коронавирусов у летучих мышей и панголинов свидетельствует о межвидовой передаче инфекции.

К тому же, промежуточная стадия с участием второго хозяина наблюдалась при передаче некоторых других

новых вирусов, включая SARS и MERS, а внутривидовое распространение было зарегистрировано среди различных видов животных, особенно семейств куньих и кошачьих.

Отмечается, что фермерство в густонаселенных общинах (таких, как Ухань) ведет к появлений крайне запутанных путей передачи.

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Аргументы "против"

Хотя SARS-CoV-2 выявляют у все большего числа видов животных, исследования показали, что это были инфекции, переданные от людей, а не в результате циркуляции вируса между животными.

Кроме того, с того момента, как в Китае остановили вспышку, повторно обнаружить у людей ранние штаммы SARS-CoV-2 не удалось.

Также вызывает подозрение то, что масштабные генетические анализы домашних и диких животных не указали на предполагаемого промежуточного хозяина.

Оценка вероятности

Данная версия считается вероятной либо весьма вероятной.

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Передача через холодовую цепочку

Данная версия рассматривает продукты холодовой цепи в пищевой промышленности и упаковку продуктов как потенциальный источник распространения SARS-CoV-2.

Аргументы "за"

Основная масса аргументов в пользу этой версии повторяет зоонозное распространение, но с акцентом на проникновение вируса через зараженные продукты животного происхождения или загрязненную ими упаковку. Эта версия рассматривает замороженные продукты, которые как правило продают в пакетах на рынках, включая уханьский "Хуанань".

Так, в некоторых городах в разных запечатанных партиях продуктов, которые были завезены из-за пределов Китая, обнаружили живой вирус.

В пользу этой версии свидетельствует и повышенное количество антител к SARS-CoV-2 среди сотрудников, которые связаны с обработкой продуктов животного происхождения.

Аргументы "против"

Все обнаруженные случаи загрязнения холодовой цепи давали очень низкие показатели концентрации вирусных частиц.

А версия о том, что вирус могли завезти с импортными замороженными продуктами из Европы тоже поддается сомнению, поскольку эта сфера сильно регулируется и соответствует высоким стандартам гигиены.

К тому же, после вспышки в Ухане ни у одного из животных, которые могли загрязнить холодовые цепи вирусом, инфекции не оказалось.

А эксперты оценили риск передачи SARS-CoV-2 через пищевые продукты значительно ниже, чем респираторным путем.

Оценка вероятности

Вероятность распространения коронавируса нового типа через продукты холодовой пищевой цепи оценили как возможную.

Лабораторный инцидент

Данный сценарий предполагает случайное заражение лабораторного персонала в Ухане и последующую передачу вируса за пределами исследовательского учреждения. При этом гипотеза преднамеренного выпуска или даже создания SARS-CoV-2 для его дальнейшего выпуска в природу не рассматривалась из-за результатов анализа его генома.

Аргументы "за"

Институт вирусологии Уханя секвенировал коронавирус RaTG13, обнаруженный в мазках из анального отверстия летучих мышей. Этот образец оказался на 96,2% родственным к SARS-CoV-2.

А 2 декабря 2019 года лаборатория Центра контроля и предотвращения заболеваний в Ухане переехала ближе к рынку "Хуанань", что могло нарушить ее работу.

/ Фото: Reuters

Аргументы "против"

До декабря 2019 года ни у одной лаборатории Китая не было вирусов, тесно связанных с SARS-CoV-2, или даже геномов, которые в сочетании могли бы создать геном SARS-CoV-2.

Кроме того, вероятность случайного культивирования SARS-CoV-2 в лабораторных условиях является крайне низкой.

Все три уханьские лаборатории, которые работающие либо с диагностикой, либо с выделением коронавирусов и разработкой вакцины, придерживались высокого уровня биобезопасности.

А сотрудники лаборатории Центра контроля и предотвращения заболеваний в Ухане не сообщали ни о каких инцидентах во время переезда в декабре-2019. Кроме того, до вспышки они не сообщали о хранении или работе с коронавирусами или другими вирусами летучих мышей.

Оценка вероятности

Данная версия считается крайне маловероятной.