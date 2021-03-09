Впервые в истории: Франция проводит военные учения в космосе

Вооруженные силы Франции начали первые в истории страны космические военные учения.

Об этом сообщает Europe1.

По сценарию маневров участники AsterX будут отслеживаться потенциально опасный космический объект и угроза самому спутнику.

Глава созданного космического командования Франции Мишель Фридлинг назвал эти учения "стресс-тестом наших систем" и назвал их "первыми для французской армии и даже первыми в Европе".

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Учениях проходит при участии Космических сил США и космического агентства Германии. Маневры будут длиться до пятницы, 12 марта.

Название учения дали в честь первого спутника Франции Asterix, который страна запустила в 1965 году.

Командование космических сил Франции создали в 2019 году, а их финансирование уже достигло 5 млрд долларов. К 2025 году численность космических войск составит 500 человек. Штаб-квартира командования находится в Тулузе – где НАТО решило создать центр передового опыта в области космоса.

Тем временем исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик объявил о том, что США не высадятся на Луне к 2024 году. По его словам, финансирование космической отрасли в стране не позволит этого сделать.