Впервые в истории: Папа Римский встретился с духовным лидером Ирака Али аль-Систани

Это произошло после серии террористических атак в стране

В субботу, 6 марта, в Наджафе Папа Римский Франциск встретился с высшим шиитским священнослужителем Ирака, великим аятоллой Али аль-Систани. Это первая в истории встреча Папы с таким высокопоставленным шиитским священнослужителем.

Об этом сообщает Reuters.

Как прошла встреча

Папа Римский Франциск призвал иракцев пустить миротворцев дать им шанс уладить конфликты. Позже он посетил багдадскую церковь, где почтил память погибших в результате нападений на религиозной почве. В этой церкви в 2010 году исламистские боевики убили около 50 верующих.

После 55-минутной встречи с Али аль-Систани Папа направился к руинам древнего Ура на юге Ирака, почитаемого как место рождения Авраама, отца иудаизма, христианства и ислама. Планируется, что он выступит с речью на межрелигиозной встрече.

/ Фото: Reuters

Позже ожидается, что Папа Римский Франциск отслужит мессу в халдейском соборе Святого Иосифа.

Примечательно, что дети выстроились вдоль улицы, чтобы поприветствовать папу. Они размахивали флагами Ирака и Ватикана перед ним.

/ Фото: Reuters

Кто такой Али аль-Систани

Али аль-Систани считают одной из самых важных фигур в шиитском исламе, не только в Ираке, а и за его пределами. Он имеет огромное влияние на политику. Например, именно его указы впервые отправили иракцев на бесплатные избирательные участки в 2005 году, сплотили сотни тысяч людей для борьбы против Исламского государства в 2014 году и свергли иракское правительство под давлением массовых демонстраций в 2019 году.

90-летний Систани редко встречается с кем-либо. Его считают затворником. Он работал на своей спартанской базе возле золотого святилища Имама Али в Наджафе.

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По словам его приближенных, он отказался от переговоров с нынешним и бывшим премьер-министрами Ирака. А с Папой Римский согласился провести встречу, но при условии отсутствия иракских официальных лиц.

Встреча двух лидеров произошла в скромном доме Систани, который он снимал на протяжении десятилетий, расположенном вдоль узкого переулка в Наджафе.

/ Фото: Reuters

Почему Папа Римский решил посетить Ирак

Папа Франциск вылетел в Ирак в условиях строжайших мер безопасности, чтобы призвать лидеров и народ страны положить конец воинствующему насилию и религиозной розни. Визит последовал после серии ракетных и террористических атак, а также всплеска случаев COVID-19.

Он заявил, что хочет продемонстрировать солидарность с опустошенной христианской общиной Ирака, насчитывающей около 300 тысяч человек. Это составляет всего лишь одну пятую от числа до вторжения США в 2003 году и жестокого насилия.

Совершить подобный визит планировал в 2000 году Папа Иоанн Павел II, но ему пришлось отменить запланированную поездку после провала переговоров с правительством тогдашнего лидера Саддама Хусейна.

Отметим, что безопасность Ирака улучшилась после поражения Исламского государства в 2017 году, но страна продолжает оставаться ареной глобального и регионального сведения счетов, особенно ожесточенного соперничества США и Ирана, которое разыгралось на иракской земле.

/ Фото: Reuters

Напомним, ранее глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потопиз-за климатических изменений.

Также мы писали, что Ватикан, где в прошлом месяце началась кампания по иммунизации от COVID-19, пригрозил увольнением тем, кто откажется от укола без уважительных причин.