Впервые в истории: в США начался суд над гражданином КНДР

В США поместили под стражу гражданина Северной Кореи, ранее экстрадированного из Малайзии, что является прецедентом для истории.

Об этом сообщает Reuters

Мун Чхоль Мен стал первым северокорейцем, которого экстрадировали по ордеру США. Это случилось после того, как суд Малайзии отклонил его апелляцию, в котором тот называл уголовное преследование в США политически мотивированным.

ФБР поместила его под стражу еще 20 марта. Его содержат в Вашингтоне.

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Ордер на арест Мена Федеральный суд Вашингтона выдал 2 мая 2019 года. Его обвиняют в отмывании денег через подставные компании и при помощи поддельных документов – таким образом кореец добыл 1,5 млн долларов.

Деньги он тратил на поставки предметов роскоши в Северную Корею из Сингапура в нарушение санкций ООН – этим он занимался до своего переезда из КНДР в Малайзию в 2008 году. А в 2019 году он был арестован в Малайзии по запросу США.

Из-за экстрадиции мужчины КНДР разорвала дипломатические отношения с Малайзией.

Напомним, в прошлом месяце США обвинили троих хакеров из КНДР в крупных множественных кибератаках на американские компании с целью завладения деньгами и криптовалютой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

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Мы также писали, что в октябре, еще до победы на президентских выборах в США, Джо Байден выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы обсудить вопрос ядерного разоружения.