"Враждебный антироссийский выпад": в РФ обещают ассиметричный ответ на санкции США

Россия намерена отреагировать на новые санкции Соединенных Штатов, введенные против нее 2 марта, но это может быть не симметричный ответ.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", – сказала она.

Захарова также назвала введенные США санкции "враждебным антироссийским выпадом", объявленным "дуэтом с Евросоюзом" для "наказания Москвы", и обвинила Белый дом в культивации внешнего врага.

"Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела", - уверена представитель МИД. .

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Захарова также назвала Вашингтон "серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения".

"Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь", – утверждают в МИД РФ.

Напомним, 2 марта администрация президента США Джо Байдена ввела в отношении России мощный санкционный пакет за нарушение прав человека, а конкретно – оппозиционера Алексея Навального.

Совет Европейского Союза также во вторник согласовал акт о санкциях против России из-за репрессий в отношении оппозиционера Алексея Навального.