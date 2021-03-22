Все руководство Литвы "по блату" получит прививку от AstraZeneca

Президент, спикер и премьер попали в приоритетный список по вакцинации

Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа получил публичную прививку вакциной AstraZeneca от COVID-19. Это было сделано в одной из клиник Вильнюса для повышения доверия к препарату.

Об этом сообщает литовский портал Delfi.lt.

"У меня не вызывают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины (...) Я действительно считаю, что все четыре вакцины, которые уже подтверждены, являются надежными, эффективными", – сказал Науседа.

"Поэтому я активно призываю людей не тратить впустую, не ждать, не раздумывая идти прививаться той вакциной, которой хотите привиться", – сказал он.

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В понедельник, 22 марта, также была привита премьер Ингрида Шимоните и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Ожидается, что британско-шведским препаратом будет вакцинирован и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Как сообщает портал, глава Минздрава издал указ, по которому в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена Сейма и правительства, чтобы продемонстрировать доверие к вакцине и привиться.

Напомним, в ходе недавнего крупного исследования вакцинаAstraZeneca показала 80% эффективности и готова выйти на рынок США.

Также сообщалось, что более десятка европейских стран, включая Германию и Францию, прекратили использование вакцины AstraZeneca в начале марта после того, как некоторые сообщения связали ее с тромбозом у крайне малого числа людей. Затем они возобновили вакцинацию после того, как Европейское агентство по лекарствам заявило, что она безопасна, но европейцы по-прежнему скептически относятся к ней.