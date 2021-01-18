Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретили

За сутки на побочные эффекты после приема вакцины пожаловались до 10 человек

Власти штат Калифорния официально рекомендуют временно отказаться от использования вакцины от коронавируса фирмы Moderna после вспышки аллергических реакций у тех, кому ввели препарат.

Об этом сообщает Fox News.

Соответствующую рекомендацию выпустила главный эпидемиолог штата Эрика Пан. Она отметила, что всех пострадавшим вводили вакцину из одной и той же партии.

"Более высокое, чем обычно, число возможных аллергических реакций зафиксировано от конкретной партии вакцины Moderna в одной из клиник вакцинации. Медицинского обслуживания потребовали в течение 24 часов менее 10 пациентов", — заявила Пан.

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Какой именно тип аллергической реакции был вызван, медик не уточнила. Однако известно, что в партии было более 330 тысяч доз, которые распределили между 287 пунктами вакцинации.

Регулирующие органы – Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – и Moderna уже проводят расследование.

Калифорния является самым пострадавшим от коронавируса штатом США, поскольку здесь зарегистрировали почти 3 млн. случаев COVID-19, из которых 33,6 тыс. привели к летальному исходу.

Напомним, ранее резкую аллергическую реакцию на препарат от коронавируса зафиксировали в Нью-Йорке. Но на тогда это была вакцина Pfizer/BioNTech.

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