"Второй пошел". Умер еще один врач омской больницы, где держали Навального

В соцсетях разделились – связывать ли смерть медика с пребыванием в больнице оппозиционера

В Омске умер врач Рустам Агишев, который возглавлял отделение травматологии и ортопедии БСМП-1, в которой лечили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления.

Как сообщает "Тайга.инфо", 63-летний медик в декабре прошлого года перенес инсульт и не смог восстановиться.

В соцсетях разгорелись споры, может ли быть связана смерть медработника с последствиями содержания в больнице Навального. Некоторые не сомневаются, что к смерти причастны российские спецслужбы.

"Второй пошел. ФСБ устранят свидетелей", – пишет анонимный комментатор.

Другие призывают не разводить конспирологию. Мол, о проблемах со здоровьем медика было известно давно, да и отделение он возглавлял непрофильное, Навального у него не лечили.

"Это завотделением травматологии и ортопедии, после перенесенного в прошлом году инсульта... Не надо вешать на контору лишнего, у нее и своих грехов хватает", – пишет другой пользователь.

Как известно, это вторая смерть в руководстве омской больницы после ситуации с Навальным. В феврале 2021 года скончался еще один сотрудник медучреждения — замглавврача БСМП-1 Сергей Максимишин.