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Вторую вакцину от коронавируса в ЕС одобрят до конца суток

4 января, 16:57

Стас Кожемякин

Главный фармрегулятор Европы собрался, чтобы одобрить лекарство Moderna

Применение в Европейском Союзе разработанной американской компанией Moderna вакцины от коронавируса mRNA-1273 могут одобрить уже до конца суток.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, главный фармрегулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам – собралось 4 января для обсуждения вопросов, посвященных одобрению вакцины.

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Комитет EMA по лекарственных средствам для человека может объявить свое решение уже до конца суток

В то же время 6 января состоится вторая встреча агентства и заседание Европейской комиссии, на котором использование вакцины Moderna в ЕС будет утверждено официально.

Данная вакцина должна стать второй вакциной, одобренной в Европейском Союзе после разработки компаний Pfizer и BioBTech.

Мы также писали, что в декабре Moderna уничтожила 400 тыс. из 1,4 млн доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией, возникших на заключительных этапах производства. Бракованные дозы еще не были помещены во флаконы.

Видео: Сегодня

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