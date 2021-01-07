Выборы в США: конгрессмены вернулись в здание Капитолия, чтобы назвать имя нового президента

Сенат США возобновил дебаты по итогам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в здании Капитолия.

Об этом сообщает CNN.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уверен, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня.

В то же время вице-президент Майкл Пенс возобновил заседание, чтобы подтвердить победу Джо Байдена после жестоких беспорядков в Капитолии США.

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По его словам, насилие никогда не побеждает.

"Те, кто сегодня устроил хаос в нашем Капитолии, вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Побеждает свобода. Это все еще дом народа. Когда мы снова соберемся в этом зале, мир снова станет свидетелем стойкости и силы нашей демократии", – сказал Пенс.

Напомним, президент США Дональд Трамп продолжает считать себя победителем ноябрьских президентских выборов и поэтому никогда не признает поражения.