Вычеркнули Россию: Дания переименовала "Белоруссию"

Вместо "Белой России" на датских картах теперь появится Belarus

В знак поддержки демократических устремлений белорусского народа власти Дании приняли решение переименовать Беларусь – теперь ее будут называть в соответствии с "требованием гражданского общества".

Об этом заявили в Twitter датского Министерство иностранных дел.

"Нам пора начать использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением", – сказал по этому поводу глава МИД королевства Эппе Куфуд.

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Фактически Копенгаген уберет из названия Беларуси упоминание России – прежде в Дании для обозначения этой восточноевропейской страны использовали слово Hviderusland (дословно "Белая Россия", аналог некорректного "Белоруссия").

Теперь же во всех официальных документах будет использоваться только Belarus.

Старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Франек Вячорка назвал это "очень важным и добрым жестом".

Стоит отметить, что это уже не первая подобная инициатива. Ранее в этом году о готовности переименовать "Белоруссию" заявили в Литве, а летом 2020-го в Германии отказались от старого Weißrussland ("Белая Россия") и начали использовать Belarus.

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