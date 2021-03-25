Вызывает рак. В США в антисептиках для рук обнаружили опасный химикат

Каждый тринадцатый антисептик для рук в США нельзя использовать из-за токсичного для организма содержания бензола.

Об этом говорится в исследовании американской фармкомпании Valisure.

Проанализировав 260 образцов санитайзеров от 168 различных производителей, компания обнаружила в 44 из них бензол, причем в 21 случаев его концентрация превышала допустимый предел в 2 ppm. В одном из случаев этого вещества оказалось в восемь раз больше.

Причем на некоторых опасных антисептиках было указано, что они специально разработаны и предназначен для детей.

Как оказалось, производителем половины бензолосодержащих санитайзеров является Китай, еще треть была произведена в США.

Бензол – это бесцветная жидкость, которая входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

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Это вещество признали канцерогеном многие организации, в частности Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Международное агентство по исследованию рака и Всемирная организация здравоохранения. Минздрав Украины тоже признает бензол канцерогеном, который вызывает лейкозы.

Кроме бензола, в некоторых дезинфицирующих средствах был обнаружен недопустимо высокий уровень других токсичных для человека веществ – метанола и ацетальдегида.

На этом фоне компания обратилась в Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов с требованием отозвать партии санитайзеров, содержащие опасные вещества.

Напомним, ранее журналисты проверили дезинфектанты в продуктовых магазинах Украины и указали на необходимый состав санитайзера.

Сделать антисептик можно и в домашних условиях – для этого понадобятся спирт, глицерин, перекись водорода и вода.