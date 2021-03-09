Взрывы в Экваториальной Гвинее: погибли 98 человек

Министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи заявило, что число погибших в результате серии взрывов на военной базе у столицы страны увеличилось до 98 человек.

Об этом сообщает The Canberra Times.

А по данным министерства обороны страны, по меньшей мере 615 человек были ранены в результате взрывов в воскресенье, которые начались с пожара на военной базе. 299 раненых остаются в больнице.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого объяснил происшествие халатностью, связанной с обращением с динамитом, а причиной пожара назвал сжигание стерни местными фермерами.

По словам главы государства, из-за взрывов повреждены большинство зданий в Бате, городе с населением чуть более 250 000 человек. Дома рядом с очагом взрывов полностью разрушены.

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Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают завалы.

Напомним, в Экваториальной Гвинеи в воскресенье, 7 марта, прогремела серия мощных взрывов на военной базе в городе Бата, вначале сообщалось о 15 погибших и около 500 раненых.

Мы также сообщали, что в январе в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт, в результате которого 17 человек погибли и более 25 получили ранения.