"Я не враг собственному народу": Лукашенко сказал, когда уйдет

Непризнанный Украиной президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что отказывается складывать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост он готов только в случае поражения на выборах.

Об этом, как сообщает БелТА, он заявил 5 января во время визита на производство телевизоров "Горизонт".

"Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", – сказал Лукашенко.

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Он также прокомментировал свое решение объявить 2021-й Годом народного единства в Беларуси.

"Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите", – добавил Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее он обвинил Украину в контрабанде оружия участникам антиправительственных протестов в его стране. Украинский МИД назвал это политикой запугивания белорусского народа.

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А ранее в Беларуси прошла первая в этом году воскресная акция протеста против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых ЦИК объявил Лукашенко.