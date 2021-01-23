"Я сестра Навального" – депутат из Переяслава подтвердила слухи о связях с политиком

Депутат Переясловского городского совета Киевской области от партии "За Майбутнє!" Марина Навальная оказалась сестрой российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Марина Навальная рассказала эксклюзивно "Сегодня".

"Я действительно сестра Алексея Навального. Двоюродная сестра. Наши отцы с ним – братья. Нами принято семейное решение не комментировать события, связанные с Алексеем и событиями в России. О себе могу сказать, что являюсь депутатом Переяславского горсовета", – ответила нам Марина Навальная.

Как мы выяснили, ее семья родом из Чернобыльского района, после аварии на ЧАЭС была эвакуирована как и тысячи других людей.

В официальной биографии Навальной сказано, что она родом из села Залесье, сейчас является профессором, доктором филологических наук в университете Григория Сковороды в Переяславе Киевской области.

Примечательно, что у Марины Навальной три весомые украинские награды: орден "За розбудову України", медаль "Григория Сковороды" и орден Святой Варвары Великомученицы.

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Как рассказали нам в окружении Навальной, по специальности она журналист, всегда отличалась активностью.

"Насколько я знаю, какое-то время назад она выдала свою дочь замуж", – рассказали нам в ее окружении.

Отметим, о том, что Навальная является сестрой российского оппозиционера сообщил в Telegram российский журналист Антон Красовский.

Напомним, сегодня в Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади задержали его жену Юлию Навальную.

Ранее во время массовых акций в 93 городах России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального вышли также его близкие люди и известные личности.