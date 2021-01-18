Яркие костюмы и оркестр: фоторепортаж с репетиции инаугурации Байдена

В американском Капитолии состоялась репетиция инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, которая назначена на 11:30 20 января (18:30 по киевскому времени).

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Церемония знаменует начало нового президентства. К самому формату мероприятия нет строгих требований, кроме двух: оно всегда проходит в Вашингтоне, а избранные вице-президент и президент (именно в таком порядке) обязательно произносят присягу.

Фото: Greg Nash/REUTERS

Присяга президента США звучит так: "Я торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в меру своих возможностей сохранять, защищать и оберегать Конституцию Соединенных Штатов".

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Произнеся эти слова, Джо Байден официально займет должность 46-го президента США и переедет с женой в Белый дом, где будет круглосуточно находиться под охраной Секретной службы. Здесь он проведет следующие четыре года своей каденции.

Фото: Rod Lamkey/REUTERS

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Подготовка к событию такого масштаба длится год, а безопасность в этот день будут обеспечивать не только тысячи полицейских, но и около 15 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, в целях безопасности в Вашингтоне действует чрезвычайное положение.

Фото: Patrick Semansky/REUTERS

Проходить церемония по традиции будет снаружи Капитолия, но из-за коронавирусных ограничений все гости обязательно будут в масках, а рассадят их с соблюдением требуемой дистанции.

Фото: Rod Lamkey/REUTERS

Как известно предшественник Байдена, республиканец Дональд Трамп, отказался посещать инаугурацию своего преемника – это четвертый случай в истории и первый в XX-XXI веках. Однако приглашение приняла его дочь и советник Иванка Трамп, чем разгневала отца. Также будет присутствовать вице-президент Майк Пенс.

Фото: Caroline Brehman/REUTERS

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Напомним, что в день репетиции в Капитолии объявили "внешнюю угрозу безопасности", однако тревога оказалась ложной и была вызвана пожаром недалеко от парламентского комплекса.

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