"За что вы меня бьете?": в России силовики жестоко избили мужчину дубинками (видео)

В Москве возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержат российского оппозиционера Алексея Навального, начались очень жесткие задержания.
На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Важные истории", силовики начали избивать дубинками мужчину.
Он кричал в ответ: "За что вы меня бьете?"
Как мы писали, Росгвардия перекрыла подходы к СИЗО и начала задерживать участников протеста.
Над задержанными россиянами жестко издеваются и во Владивостоке. Силовики стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют насилие.
Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.
Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата.
Новости на эту же тему: