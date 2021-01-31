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"За что вы меня бьете?": в России силовики жестоко избили мужчину дубинками (видео)

31 января, 16:27

Юлия Ляхова

Трое силовиков жестко задержали протестующего

В Москве возле следственного изолятора "Матросская тишина", где содержат российского оппозиционера Алексея Навального, начались очень жесткие задержания.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Важные истории", силовики начали избивать дубинками мужчину.

Он кричал в ответ: "За что вы меня бьете?"

Видео: "Важные истории"

Как мы писали, Росгвардия перекрыла подходы к СИЗО и начала задерживать участников протеста.

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Над задержанными россиянами жестко издеваются и во Владивостоке. Силовики стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют насилие.

Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России.

Также в Сети появилось показательное фото из Красноярска. Там силовики окружили протестующих и начали их задерживать внутри импровизированного квадрата.

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