За два убийства: Иран ввел санкции против Трампа и его администрации

Против действующего президента США Дональда Трампа и его администрации Иран ввел санкции.
Как сообщает Al Arabiya, такие меры были приняты из-за убийства генерала Касема Сулеймани и ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
В санкционный список также попали:
- госсекретарь США Майк Помпео;
- и.о. министра обороны Кристофер Миллер;
- министр финансов Стивен Мнучин;
- директор ЦРУ Джина Хаспел;
- спецпредставитель США в Иране и Венесуэле Эллиот Абрамс;
- глава Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаски.
Под санкции также попали бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, экс-посланник США в Иране Брайан Хук и экс-министр обороны Марк Эспер.
Также недавно Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний, большая часть из которых связана с производством стали.
Ранее США расширяла санкционный список против Ирана. Дополнительные ограничительные меры призваны были помешать поставкам в Иран продукции, которая, по мнению Вашингтона, может использоваться Тегераном в ядерной, ракетной и военной программах.
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