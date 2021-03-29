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Канада ввела санкции против России: кто попал в список

29 марта, 21:12

Виктория Барановская

Под них попали четыре предприятия

В понедельник, 29 марта, Канада ввела санкции против России из-за оккупации Крыма. Под них попали двое физических лиц и четыре предприятия.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

В санкционный список попали:

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"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах и Положением о специальных экономических мерах в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что Китай ввел санкции против руководителей Комиссии США по международной религиозной свободе и члена парламента Канады.

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