Канада ввела санкции против России: кто попал в список

Под них попали четыре предприятия

В понедельник, 29 марта, Канада ввела санкции против России из-за оккупации Крыма. Под них попали двое физических лиц и четыре предприятия.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

В санкционный список попали:

Реклама

Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;

ОАО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин;

"Крымская первая страховая компания";

ФГУП "Крымская железная дорога";

ОАО "Ленпромтранспроект";

"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах и Положением о специальных экономических мерах в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что Китай ввел санкции против руководителей Комиссии США по международной религиозной свободе и члена парламента Канады.