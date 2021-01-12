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За сутки более 660 тысяч новых случаев: в мире возросло число больных COVID-19

12 января, 00:27

Юлия Ляхова

На первом месте по количеству инфицированных США

В США за последние сутки коронавирус диагностировали у более 660 тысяч человек.

Согласно статистике, количество летальных исходов возросло более чем на 11 тысяч, превысив 1,93 млн.

Побороть коронавирусную инфекцию смогли 50 167 081 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса фиксируют в таких странах:

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Ранее мы писали, что в Японии выявили новый штамм коронавируса – он отличается от тех, что зафиксировали в Великобритании или ЮАР.

Напомним, 7 января в Токио ввели режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее мы также сообщали, что в Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом из ЮАР. А в США накануне обнаружили "свой" вариант – он распространяется на 50% быстрее, чем "базовый".

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