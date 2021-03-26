Жалко потерянного времени: в РФ рассказали, когда достроят "Северный поток – 2"

Несмотря на то, что "Северный поток – 2" покидают кредиторы, в России уверены, что строительство газопровода все-таки завершится в этом году.

Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, передает ТАСС.

По его словам, работы выполнены на 90-92%.

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"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", – сказал Зубков.

Напомним, строительство "Северного потока – 2" возле датского острова Борнхольм возобновилось в феврале после длительного перерыва. Пауза в работах была вызвана санкциями, которые вынудили западных собственников судов-трубоукладчиков выйти из проекта. В итоге укладку газопровода ведет российское судно "Фортуна".

Также сообщалось, что США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2" уже в мае. Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

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