Вашингтон "вооружают": мы прошлись по столице США (видео)

Предприниматели в Вашингтоне боятся погромов, которые могут произойти в день инаугурации 46-го президента Джо Байдена 20 января, поэтому забивают окна своих офисов фанерой таким образом, чтобы "спасать" их, если в американской столице начнутся беспорядки.

Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко.

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По случаю инаугурации в Вашингтоне предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Все улицы, прилегающие к зданию Конгресса, перекрыты, они обнесены железным сетчатым забором. Кроме того, из металла возводятся дополнительные защитные сооружения. А за периметром сосредоточены сотни вооруженных нацгвардейцев.

Видео: Сегодня

Напомним, во время инаугурации Байдена безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием. Такое решение министерство Сухопутных войск приняло после беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники Трампа.

Также сообщалось, что американские силовики усиливают охрану в зданиях капитолиев штатов, где заседают местные законодатели, на фоне предупреждений ФБР о возможности "вооруженных протестов".