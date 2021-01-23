Жену Навального задержали на протесте в Москве

В Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади задержали его жену Юлию Навальную.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото из автозака.

"Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", – написала Юлия Навальная.

Фото: Юлия Навальная

Буквально за пол часа до задержания жена российского оппозиционера опубликовала на своей странице в Instagram фото с митинга.

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"Какое счастье, что вы все здесь! Спасибо!", – написала жена Навального.

Фото: Юлия Навальная

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.