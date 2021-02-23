Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Прокуратура Парижа предъявила французскому актеру Жерару Депардье обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Как сообщает France 24, обвинения предъявили еще в декабре, однако известно об этом стало лишь сейчас.

Обвиняет 72-летнего артиста молодая актриса. По ее словам, надругательство над ней произошло в 2018 года в парижском доме Депардье. Актер якобы домогался ее дважды – 6 и 13 августа 2018 года.

Три года назад следователи девять месяцев расследовали дело по ее заявлению, но ни к чему не пришли. Однако девушка повторно подала заявление, и после тщательного расследования дело возобновили.

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Адвокат Депардье Эрве Темим уже заявил СМИ, что его подзащитный "полностью отвергает обвинения". Он находится на свободе, но под судебным надзором.

Приближенный к расследованию источник утверждает, что Депардье приходится близким другом семье актрисы.

Имя заявительницы не раскрывается, однако ее адвокат Элоди Туайон-Хибон выразила надежду на то, что к "личному пространству ее клиентки будет проявлено уважение".

Напомним, что осенью Депардье попал в другой скандал – его оштрафовали и изъяли скутер за вождение в нетрезвом виде.