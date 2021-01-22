В Париже жестоко избили 14-летнего украинца: появилась реакция дипломатов

15-летний Юрий находится в искусственной коме после операции

Украинские дипломаты требуют прозрачного и открытого расследования нападения на украинского подростка, которое произошло на прошлой неделе в центре Парижа.

Об этом сообщает УНИАН.

В частности, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко отметил, что Юрий стал жертвой конфликта между подростковыми бандами.

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"Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование", – сказал Николенко.

Украинские консулы поддерживают постоянный контакт с родными избитого подростка и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами для быстрого и объективного расследования, заявил посол Украины во Франции Вадим Омельчиенко. Он заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

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"Трагический случай в Париже с избиением неизвестными украинского подростка Юрия. Молимся за его выздоровление", – добавил посол в Twitter.

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Напомним, что 15 января группа в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни в Париже произошла массовая драка с участием примерно 20 человек. В результате Юрий получил массовые травмы: переломы рук, пальцев, рук, в нескольких местах пробит череп

"Они напали на него с железными прутьями и дубинками. Он говорил мне, что не знает этих людей, что ему больно, холодно и что он не хочет умирать", – цитирует издание actu.fr мать Юрия, Наталию Крученик.

Юрий до и после нападения. Фото: коллаж "Сегодня"

На данный момент парня прооперировали, у него черепно-мозговая травма. Врачи ввели его в искусственную кому, его состояние оценивается как критическое.

По словам матери, Юрий – студент третьего курса парижского колледжа Гийома Аполлинера. 21 января ему исполнилось 15 лет.

Напомним, несколько месяцев назад на юге Польши в результате поножовщины были сильно ранены двое украинских студентов 21 и 19 лет.