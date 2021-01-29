Журналистам показали "дворец Путина" изнутри: видео

Внутри "дворца" в настоящий момент все находится на нулевом этапе строительства

Так называемый "дворец Путина" на черноморском мысе Идокопас из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального журналисты смогли снять изнутри.

Видео опубликовал YouTube-канал Mash Video.

Во "дворец Путина" съездил главный редактор Mash Максим Иксанов. По его словам, на съемку им дали час времени.

Как отмечают журналисты, внутри "дворца" в настоящий момент все находится на нулевом этапе строительства. Вокруг много рабочих.

"Короче, перед друзьями не похвастаешься", - говорит Иксанов.

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По его наблюдениям, фасад здания полностью закончен – на стенах виден мрамор, но внутри все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванные и гардеробные.

Еще несколько просторных помещений, назначение которых неизвестно. Соединяет комнаты широкий коридор.

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По расчетам строителей, объект будет закончен не раньше, чем через 5-6 лет.

Узнать имя владельца журналистам не удалось.

Дворец Путина. Источник: Mash Video

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Business FM заявил, что в Кремле пока не ознакомились с опубликованным видеоматериалом. Также он отметил, что "не бывал" во дворце под Геленджиком.

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Напомним, ранее вышло расследование Алексея Навального, согласно которому дворец под Геленджиком принадлежит Владимиру Путину. Это едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России. Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город размером с 39 княжеств Монако.

Там неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это своего рода отдельное государство внутри России.

Сам Путин впоследствии ответил, что ничего из того, что было показано в расследовании Навального, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит.