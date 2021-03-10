Жуткое ДТП в Турции: десятки людей сорвались с 300 метров в пропасть (фото)

В Турции произошло смертельное ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли как минимум двое человек.

Об этом сообщает Sabah.

Инцидент произошел утром 10 марта возле деревни Гюргенлы в провинции Батман, расположенной на юго-востоке страны.

По словам местного губернатора Хулуси Шахина, водитель автобуса не справился с управлением на повороте, из-за чего автобус скатился с 300-метровой скалы. Назвав случившееся ужасной катастрофой, он выразил соболезнования родственникам погибших и раненых.

Фото: AFAD

В результате аварии двое человек погибли и 24 были ранены, хотя автобус был рассчитан всего на 14 пассажиров. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, а трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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О погибших известно, что это 16 и 18-летний студенты из одной семьи.

Фото: AFAD

В спасательной операции принимали участие турецкие жандармы, сотрудники чрезвычайной службы и медики. Местные жители выстроились в живую цепь, чтобы помочь эвакуировать пострадавших.

Известно, что автобус перевозил работников местного текстильного предприятия и студентов, которые на нем стажировались. Поэтому украинцев среди них нет.

Фото: AFAD

Напомним, в январе у черноморского побережья Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин". В результате погибли двое граждан Украины и трое пропали без вести.

Видео: Сегодня