Знаменитую картину Боттичелли продали более чем за 92 млн долларов (фото)

Картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали за рекордную сумму – 92,2 миллионов долларов.

Об этом говорится на странице аукционного дома Sotheby's в Twitter.

Имя покупателя картины "Портрет молодого человека с медальоном" осталось в секрете.

Фото: Sotheby's/Twitter

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Картина, которая датируется примерно 1480 годом, стала самой дорогой работой художника.

К слову, бывший владелец Шелдон Солоу, приобрел картину за 1,2 миллиона долларов в 1982 году. Картина принадлежала ему почти 30 лет.

Мы также писали, что картина знаменитого голландского художника Рембрандта "Голова бородатого мужчины", которая десятилетиями хранилась в подвале музея Оксфордского университета и считалась поддельной, может оказаться подлинником.

Недавно картину уличного художника Бэнкси "Деградировавший парламент" (Devolved Parliament) продали на аукционе Sotheby’s за сумму почти впятеро превышающую заявленную стоимость – 9,9 млн фунтов стерлингов (12 млн долларов).