Зверское избиение украинского подростка в Париже: 9 человек арестованы

Французские правоохранители задержали группу подозреваемых в жестоком избиении украинского подростка Юрия Крученика, которое произошло две недели назад в Париже.

Об этом сообщило украинское посольство во Франции.

По данным дипломатов, утром 28 января в городе Ванв в пригороде Парижа были задержаны и помещены под стражу 8 подростков и один совершеннолетний. Их обвиняют в покушении на убийство, участии в групповом преступлении с целью совершения насильственного преступления и краже.

Как предполагает полиция, Юрий стал жертвой парижской подростковой банды "RD4". "Преступление из мести" было совершено после того, как за несколько дней до того избили юношу из Ванва.

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Дипломаты также отметили, что в рапорте полицейских, прибывших на место трагедии 15 января, ничего не говорится об отвертке, которую, как писали некоторые французские СМИ, якобы обнаружили у Юрия. Кроме того, у него самого не было судимости и он не был известен местным правоохранителям.

Украинский посол во Франции Вадим Омельченко поддерживает по этому поводу прямой контакт с прокурором Парижа, а посольство продолжает следить за развитием ситуации.

Напомним, что 15 января группа в районе торгового центра Beaugrenelle неподалеку от Эйфелевой башни в Париже произошла массовая драка с участием примерно 20 человек. В результате 14-летний Юрий получил массовые травмы: переломы рук, пальцев, рук, в нескольких местах пробит череп. Его уже дважды прооперировали и на несколько дней вводили в искусственную кому. Через несколько дней после этого ему исполнилось 15 лет.

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