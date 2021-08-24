Он предсказал мировую пандемию. Талеб назвал главные угрозы будущего

Нассим Николас Талеб предсказал появление вируса типа COVID-19

Человечество должно быть готово к длительной пандемии. А еще к антибиотикорезистентным бактериям.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" американский эссеист, математик, трейдер ливанского происхождения, который в своих трудах рассматривает проблемы случайности и вероятности Нассим Николас Талеб . Он одним из первых предсказал мировую пандемию.

- Почему пандемия была неизбежной?

- В книге "Черный лебедь" речь идет о современном обществе как более склонном к пандемии из-за того, что у нас плотные взаимосвязи. В прошлом путешествия и передвижения были значительно медленнее, люди ездили на лошадях. Нужно было очень много времени, чтобы куда-то добраться. В современном мире вещи распространяются очень быстро. Хрупкость современного мира возникает из того, что мы очень связаны между собой.

С моей теории смеялись. С меня смеялись, так как пандемий не было где-то лет сто. Считалось, что больницы стали прогрессивнее, но все оказалось не так.

Я не то, чтобы делал прогнозы. Но, если существует мост, который плохо построили, то он упадет. Но люди обычно это игнорируют, мол, он никогда не падал. Пандемия стала тестом нашей современной системы, которая вся соткана из плотно сплетенных нитей.

- Почему пандемию не смогли предвидеть?

- В января 2020 года мои друзья написали статью, в которой предупреждали о событиях, которые будут развиваться очень стремительно. Они писали, что систему нужно замедлить. И почти никто не обратил внимания. Лишь пара людей обратили внимание на риски для системы. Но тогда уже слышали, что что-то происходит в Китае.

Западные экономики не приспособлены к событиям такого класса. Проблема заключалась в том, что страны использовали плохие статистические методы и не учитывали риски, которые несут заболевания. Эпидемиологи неправильно применили теорию. Строили все в микроуровне, и не смотрели на макроуровне.

Теперь мы знаем, как это делать. Мы научились с этой пандемией. Теперь мы научились жить с такой угрозой. И это была как нереальная репетиция перед следующей пандемией. Но то, что беспокоило меня больше всего, это даже не вирус, а антибиотикорезистентные бактерии, выходящие из больниц.

- Самая большая опасность будущего?

- Антибиотикорезистентность – это реальная вещь. И она очень опасна. Может затронуть детей, младенцев и тому подобное. Но к этому мы теперь более готовы. В нашем научном мире, в тех моментах, которые можно предугадать – мы видим такие первоочередные риски для человечества, как пандемии и войны – это номер один.

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Оба эти пункта на первом месте среди рисков. Я считаю, что вопрос войны до сих пор актуален, потому что мы не становимся мудрее, и люди разжигают эти конфликты. И третий наибольший риск – это неконтролируемый финансовый кризис, как следствие неправильных подходов к преодолению предыдущих финансовых кризисов.

- Как долго продлится пандемия?

- Мы должны быть готовы к длительной пандемии. Но если она не затянется – будем надеяться – это же будет только к лучшему. И мы уже адаптируемся к этому.

Все больше людей имеют удаленную работу, так как они ленивы. Я называю их людьми-рыбами. Они как рыба большую часть времени. Многие из этих людей готовы быть продуктивными даже в условиях изоляции. Нам нужно продолжать эту подготовку. И в то же время не переставать верить в лучшее, что мы из этого выберемся.

- Как выработать в себе антихрупкость?

- Лучший способ – это не слушать советов, которые дают люди, которые ходят на телевидение. Возможно, это то, что я могу вам сказать. Гуру рассказывают о семи методох, как стать счастливыми. Но это так не работает. Слушайте своих бабушек и дедушек, и имейте навыки на микро уровне. Они и есть настоящими навыками.

Кто такой Нассим Николас Талеб

Нассим Николас Талеб имеет ученую степень доктора философии (науки управления, университет Париж-Дофин). Основная сфера его научных интересов — изучение влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами.

Написанные Талебом книги "Чёрный лебедь" (2007 год) и "Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни" (2018 год) стали бестселлерами.

Он полагает, что учёные, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты переоценивают возможности рациональных толкований статистики и недооценивают влияние необъяснимой случайности в этой статистике.