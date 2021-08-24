Він передбачив світову пандемію. Нассім Ніколас Талеб назвав головні загрози майбутнього

Нассім Ніколас Талеб передбачив появу вірусу на зразок COVID-19

Людство має бути готове до довготривалої пандемії. А ще до антибіотикорезистентних бактерій.

Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" американський есеїст, математик, трейдер ліванського походження, який в своїх працях розглядає проблеми випадковості та імовірності Нассім Ніколас Талеб. Він одним з перших передбачив світову пандемію.

- Чому пандемія була неминучою?

- У книзі "Чорний лебідь" йдеться про сучасне суспільство як більш схильне до пандемії через те, що в нас щільні взаємозв’язки. У минулому подорожі і пересування були значно повільнішими, люди їздили на конях. Потрібно було дуже багато часу, аби кудись дістатися. В сучасному світі речі розповсюджуються дуже швидко. Крихкість сучасного світу йде з того, що ми дуже пов’язані між собою. З моєї теорії сміялися. З мене сміялися, тому що пандемій не було десь років сто. Вважалося, що лікарні стали кращими, але все виявилося не так.

Я не те, що робив прогнози. Але, якщо є міст, який погано побудований, то він впаде. Але люди зазвичай це ігнорують, мовляв, та він же ніколи не падав. Пандемія стала тестом нашої сучасної структури, яка вся зіткана із щільно сплетених зв’язків.

- Чому пандемію не змогли передбачити?

- У січні 2020 року мої друзі написали статтю, в якій попереджали про події, які розвиватимуться дуже швидко. Вони писали, що систему потрібно уповільнити. І майже ніхто не звернув уваги. Лише кілька людей звернули увагу на ризики для системи. Але тоді вже чули, що щось відбувається в Китаї.

Західні економіки не пристосовані до подій такого класу. Проблема полягала в тому, що країни використовували погані статистичні методи і не зважали на ризики, які несуть захворювання. Епідеміологи неправильно застосували теорію. Зводили усе до мікрорівня, і не дивилися на макрорівні. Тепер ми знаємо, як це робити. Ми навчилися з цієї пандемії. Тепер ми навчилися жити з такою загрозою. І це була як нереальна репетиція перед наступною пандемією. Але те, що непокоїло мене найбільше, це навіть не вірус, а антибіотикорезистентні бактерії, що йдуть з лікарень.

- Найбільша небезпека майбутнього?

- Антибіотикорезистентність – це реальна річ. І вона дуже небезпечна. Може зачепити дітей, немовлят і тому подібне. Але до цього ми тепер більш готові. В нашому науковому світі, в тих моментах, які можна передбачити – ми бачимо такі першочергові ризики для людства, як пандемії та війни – це номер один.

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Обидва ці пункти на першому місці серед ризиків. Я вважаю що питання війни досі актуальне, бо ми не стаємо мудрішими, і люди розпалюють ці конфлікти. І третій найбільший ризик – це неконтрольована фінансова криза, як наслідок неправильних підходів до подолання попередніх фінансових криз.

- Як довго триватиме пандемія?

- Ми маємо бути готові до довготривалої пандемії. Але якщо вона не затягнеться – будемо сподіватися – це ж буде тільки на краще. І ми вже адаптуємося до цього. Все більше людей мають дистанційну роботу тому що вони ліниві. Я називаю їх людьми-рибами. Вони як риба більшість часу. Багато з цих людей вони готові бути продуктивними навіть за умов ізоляції. Нам потрібно продовжувати цю підготовку. І в той саме час не переставати вірити в краще, що ми з цього виберемося.

- Як виробити в собі антикрихкість?

- Найкращий спосіб – це не слухати порад, які дають люди, що ходять на телебачення. Можливо, це те, що я можу вам сказати. Гуру розповідають про сім методів, як стати щасливими. Але це так не працює. Слухайте своїх бабусь і дідусів, і майте навички на мікро рівні. Вони є справжніми навичками.

Хто такий Нассім Ніколас Талеб

Нассім Ніколас Талеб має вчений ступінь доктора філософії (науки управління, університет Париж-Дофін). Основна сфера його наукових інтересів – вивчення впливу випадкових і непередбачуваних подій на світову економіку і біржову торгівлю, а також механізми торгівлі похідними фінансовими інструментами.

Написані Талебом книги "Чорний лебідь" (2007 рік) і "Ризикуючи власною шкурою. Прихована асиметрія повсякденному житті" (2018 рік) стали бестселерами.

Він вважає, що вчені, економісти, історики, політики, бізнесмени і фінансисти переоцінюють можливості раціональних тлумачень статистики і недооцінюють вплив незрозумілою випадковості в цій статистиці.