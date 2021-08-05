Некролог. Евгений Марчук, первый глава СБУ, владелец газеты и спаситель диссидентов

Евгению Марчуку было 80 лет. Коллаж: "Сегодня", фото Segodnya.ua, bulvar.com.ua

5 августа стало известно о смерти бывшего премьер-министра Украины, первого главы Службы безопасности Украины (СБУ), министра обороны Украины, секретаря СНБО Евгения Марчука. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщила его супруга Лариса Ившина.

От учителя немецкого до руководителя спецслужбы

Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Кировоградской области. Его отец и мать всю жизнь проработали в колхозе. Окончил Кировоградский педагогический институт по специальности учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка.

Как утверждает "Левый берег", уже в студенческое время был завербован Комитетом государственной безопасности СССР. В 1963 году поступает на службу в КГБ, где прошел, по данным "Википедии", карьерный путь от младшего оперуполномоченного до первого заместителя КГБ УССР генерал-майора Николая Голушко (1990). В 1977 году Марчук переходит с оперативной работы в Пятое управление КГБ, которое боролось с "идеологическими диверсиями".

Сотрудники этого отделения "работали" с широким кругом "идеологических врагов", от националистов и диссидентов вплоть до членов религиозных организаций. В разные годы в управлении служили В. Путин и его предполагаемая жертва А. Литвиненко.

Украинская служба ВВС отмечает, что информация о службе Марчука в КГБ "противоречива и мало известна", в то же время отмечалась его помощь некоторым диссидентам из украинского национально-освободительного движения, которых он якобы спас от ссылки.

Независимость Марчук встретил в звании генерала КГБ. 6 ноября 1991 он был назначен первым председателем Службы безопасности Украины (СБУ), правопреемницы КГБ УССР. По его собственным словам, в первый месяц уволил 17 генералов и полторы тысячи единиц руководящего состава.

"Досье" Марчука

Во время каденции второго президента Украины Леонида Кучмы ушел в политику. Высшим достижением в правительстве для Марчука стала должность премьер-министра Украины в 1995-1996 гг, которую он занимал менее года. При этом народный депутат Украины VII и VIII созывов Александра Кужель охарактеризовала его премьерство как "никакое".

С поста главы Миноборны Евгений Марчук ушел после скандала со взрывами на артиллерийских складах. / Фото: Сегодня Реклама

В 1998 году основал партию Социал-демократический союз и защитил кандидатскую диссертацию по теме "Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступных организаций" в Университете внутренних дел Украины. Но при этом, как отмечает "Википедия", за то время, пока Марчук возглавлял СБУ, спецслужба не возбудила ни одного дела по факту разворовывания государственной собственности, где бы фигурировали фамилии высоких должностных лиц.

Марчук участвовал в президентской гонке 1999 года, где считался серьезным оппонентом Леонида Кучмы, но в итоге пришел четвертым в первом туре с 2, 2 млн голосов избирателей (8,13% от общего числа).

В украинском политикуме 90-х имела хождение легенда, что за время службы в КГБ Евгений Марчук собрали мифическое "досье" на всех более-менее заметных политиков Независимой Украины. Кроме того, Марчука называли одним из "отцов""кассетного скандала" в 1999 году – якобы именно он организовал "прослушку" в кабинете президента Леонида Кучмы. Напомним, что сделанные записи свидетельствовали о причастности Кучмы к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

В 2003-2004 гг занимал должность министра обороны Украины, но подал в отставку после скандала со взрывами на артиллерийских складах в Артемовске и Новобогдановке 6 мая 2004 года. Напомним, в результаты взрывов погибло 5 человек.

После поражения на парламентских выборах выборах-2006 его партии "Евгений Марчук – единство" отошел от активной политической деятельности, что не помешало ему в 2016-2019 годах представлять интересы Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Марчука называли владельцем еженедельной общественно-политической газетой "День", которую возглавляла его вторая супруга Лариса Ившина.

Напомним, ранее, 29 мая стало известно о смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Причиной смерти 45-летнего посла стал сердечный приступ.