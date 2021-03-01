Некролог. "Отец" украинской дипломатии Анатолий Зленко начинал инженером в шахте

Первый глава МИД Украины ориентировался на ЕС и предупреждал о "проблемах" с РФ

1 марта стало известно о смерти Анатолия Зленко – первого министра иностранных дел независимой Украины, дважды занимавшего эту высокую должность (в 1991-1994 и 2000-2003), легенды отечественной дипломатии.

Будущий Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции и Португалии, много лет проработавший в ЮНИСЕФ и ООН, по образованию горняк. После окончания Киевского горного техникума работал по специальности, горным мастером шахты "Максимовка-Пологая" в Стаханове. (Теперь Кадиевка Луганской области, контролируется т.н. "ЛНР".)

Оказался на дипломатической работе после окончания Киевского государственного университета им. Шевченко по специальности "переводчик-референт". Уже в 1973 году 35-летний уроженец поселка Ставище под Киевом получает должность в секретариате ЮНЕСКО и шесть лет живет в Париже – о такой карьере в Советском Союзе можно только мечтать.

По его собственному признанию, стать министром в первом Кабмине независимой Украины не планировал: "так распорядилась судьба".

"Я не вынашивал планы – становиться мне министром или нет. Мне предложили. Я очень спокойно это принял", – вспоминал дипломат.

Как глава МИДа ориентировался на проевропейский путь развития Украины и в первую, и во вторую каденцию.

"Украина как с политической, так и с международной точки зрения имеет все основания для постановки вопроса о непосредственном участии в европейском процессе", – заявил министр в 1990 году.

Стараниями Зленко в первый год независимости были установлены дипломатические отношения со 110 странами, отмечает ВВС.

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В отличие от украинских политиков более поздней генерации, фамилия дипломата почти не вспоминалось в связи со скандальными обстоятельствами. Единственный компрометирующий материал, в котором упоминался Зленко, появился в первые месяцы его второй каденции в МИДе, но главным "героем" этой публикации был не сам министр иностранных дел, а его зять Сергей Пачковский.

Но при этом именно на вторую министерскую каденцию Анатолия Зленко пришлись два главных политических скандала "нулевых", основательно испортивших международный имидж Украины. Речь идет о "кассетном скандале" в ноябре 2000 года, который получил название "Кучмагейт" и привел в итоге к первому Майдану и Оранжевой революции. А через два года США обвинили Украину в поставках иракскому диктатору Саддаму Хуссейну станций радиотехнической разведки "Кольчуга".

Так или иначе, именно после ухода Зленко из МИДа появилась концепция "многовекторности" развития Украины, ориентированной не только на Запад, но также на сближение с Российской Федерацией.

"Изначально после провозглашения независимости у нас сложились непростые отношения с РФ в силу определенного страха или недоверия в политической среде элиты относительно будущего Украины и перспектив отношений с РФ. Не решен ряд проблем после распада СССР, и это время от времени обостряет наши отношения. Если бы мы скорее подошли к решению этих вопросов, у нас было бы больше понимания. Ну, например, так, как эти вопросы решались между Чехией и Словакией. Но мы застопорились и не можем решить ни нулевой вариант, ни другие вопросы, которые нам остались в наследство от СССР", – говорил Зленко в интервью 2010 года.

С 2010 года бывший министр занимал должность декана факультета международных отношений Киевского университета славистики. Написал около 100 работ на международную тематику и владел четырьмя языками: английским, испанским, португальским и французским.

"Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии", – написал в память о своем учителе украинский дипломат Маркиян Лубкивский.

Своим учителем называл Зленко и бывший посол Украины в Евросоюзе Константин Елисеев.