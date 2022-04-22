Быть вместе

На нем малиново худи с прославленным принтом "Мадонны с Джавелином". В какой-то момент он прерывает интервью, чтобы рассказать официантке, постоянно удерживающей его в фокусе внимания (Eli широко известен здесь как музыкант, лидер групп Murmurosi и Dumai Dunai), что в трезубце зашифровано слово "ВОЛЯ".

Мы продолжаем с ним обсуждать вопрос "зачем концерты?" Что Украине и украинцам из того, что под нашими флагами – такими, под которыми сейчас борются с врагом и гибнут на поле боя – поют в Монреале какие-то иностранцы для какой-нибудь иностранной публики? Сбор средств, но почему так? Больше того, насколько уместно петь, когда люди умирают?

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Eli сразу раскрывает карты и говорит, что его личная история нетипична. Он побывал в Украине впервые только в 2014 году – роковом году, когда и началась эта война – и объездил почти всю страну. У него много друзей, часть которых борется сейчас, а часть отправилась в территориальную оборону. Он немного говорит (на самом деле прекрасно говорит) на украинском, но хорошо понимает украинский язык. И с первых секунд этой войны к нему пришло то, что называется "вина выжившего". Survival's guilt.

"Я много думал об этом. Сначала я не чувствовал, что мне позволено быть счастливым даже на одну минуту, пока идет эта война. Но потом я подумал: "Если бы я сейчас оказался в бомбоубежище в Киеве, я бы не хотел, чтобы мой друг в Канаде скучал и огорчался целый день, я бы хотел, чтобы он был счастлив настолько, насколько он может быть." Поэтому в определенном смысле я перевернул эту вину выжившего – мой долг, поскольку я здесь в Канаде с миром, не унывать, наоборот. Конечно, я никогда не забываю, что происходит, и не прекращаю бороться, как вы знаете. Но я говорю "Поем, потому что мы живы". Понимаете, что я имею в виду?"

Раздавленный чувством вины по отношению к своим украинским друзьям, Eli нашел в себе силы признать, что каждый должен бороться оружием, которое ему доступно. И уже 25 февраля занялся организацией первого концерта, который прошел в Торонто в начале марта, где собрали более $30 000 в помощь Украине. Апрельский концерт в Монреале, где Eli организовывал музыкантов (я побывал там зрителем), собрал почти $20 000. Это относительно стабильный результат.

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Прямая поддержка всегда разовая и конечная, размышляет Eli, люди один раз помогли и как ты их заставишь помогать регулярно? Только если ты дашь им хоть что-нибудь. Он приводит пример, что переплатил вдвое за это худи, но это его личное дело, эту вещь он носит с любовью. Билеты на благотворительные концерты стоят в два раза дороже обычных, но зрители честно получают свой концерт – тот, на который хотят пойти – и делают доброе дело.

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Поэтому ответ на вопрос, почему концерты – очень прост. Во-первых, потому что есть зрители, ходящие на концерты. Во-вторых, потому что есть артисты, желающие помогать. Они сами небогатые, поэтому их форма помощи – бесплатно отдавать свое время и труд. Таким образом, не надо ничего изобретать, в этой модели все делают то же, что и обычно: зрители приходят, артисты выступают. Поэтому это может продолжаться так долго, как нужно.

Самая мощная форма активизма, когда нужно что-то долго удерживать в фокусе внимания, это организация культурного протеста, считает Eli. Потому что она позволяет формировать определенную культуру поддержки даже в чужеродной среде.

А с точки зрения интеграции в украинское общество Монреаля, Eli сам давно уже там. И рецепт для нее тот же – быть вместе. Be together. Это лучшее, что мы все можем сделать сейчас друг для друга.

В маленькой квартире Eli Camilo поселится семья из 5 украинских переселенцев. 1 мая он придет вместе с ними в Украинскую Национальную Федерацию, где запланировано встреча-знакомство новоприбывших в Монреаль украинцев.

О творчестве Eli и его коллег можно посмотреть на сайте Dumaidunai.com, а также murmurosi.com.

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