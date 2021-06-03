Экологический налог должен идти на финансирование декарбонизации

Муса Магомедов

Украина попала в сложную ситуацию по части своих климатических обязательств. Наша страна задекларировала полную поддержку европейской экологической политики EU Green Deal. Мы приняли сверхамбициозные обязательства по снижению выбросов в рамках Второго национально-определенного вклада: до 2030 года снизить выбросы СО2 на 65% от уровня 1990 года. Однако оказалось, что украинская власть не имеет представления об источниках финансирования экологических преобразований.

Для сравнения: до указанной даты власти ЕС планируют выделить на проекты экомодернизации промышленности около 1 трлн евро. Украинский бизнес оказался полностью лишен государственного финансирования. Власть всячески избегает дискуссий на эту тему, видимо, надеясь, что бизнес внедрит необходимые технологии за свой счет. Однако ввиду их дороговизны промышленники, испытывающие на себе последствия экономического кризиса, не могут этого сделать.

Бизнес предложил государству выход из ситуации: создать Фонд декарбонизации, который будет наполняться за счет 50% поступлений от экологического налога. Средства фонда предлагалось использовать целевым образом на финансирование проектов экомодернизации. Чтобы аккумулировать больше средств, бизнес согласился на повышение ставки эконалога с 10 до 30 грн за тонну выбросов СО2. Власть услышала только второе предложение, а идею Фонда декарбонизации решила не замечать.

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Такой подход нельзя назвать государственным. За период 2011-2020 гг. общие поступления от сбора эконалога составили 14,6 млрд грн. Из них 11,3 млрд грн бесследно растворились в бюджетах всех уровней. Деньги шли на что угодно, только не на финансирование экопроектов. В 2019 году ставку налога увеличили почти в 25 раз. Однако никакой пользы для экологии это не принесло. Приведенные цифры показывают, что Украина может аккумулировать средства от эконалога, однако их нецелевое использование остается главной проблемой декарбонизации.

Создание Фонда декарбонизации – единственная реальная возможность выполнить международные обязательства Украины по климатическим изменениям. Фонд должен заработать уже в бюджете 2022 года, иначе украинские экспортеры промышленной продукции понесут серьезные потери на европейском рынке. Ведь уже с 2023 года наши промышленники столкнутся с новой углеродной пошлиной ЕС – СВАМ.