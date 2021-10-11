Facebook, политика и суицид – есть ли повод для радости из-за сбоя соцсетей

Неделю назад мы с вами на 6 часов оторвались от Фейсбука, Вотсапа и Инстаграма. Даже уже не приложений, а, я бы сказала, неотъемлемого продолжения нашей реальности.

Непонимание, возмущение, раздражение у многих смешались с облегчением. Хотя бы на 6 часов, можно было выдохнуть от нескончаемых потоков информации – важной и совершенно не важной.

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Это событие поставило огромное количество вопросов. О монополии Facebook на самые массовые соцсети и мессенджеры, которая установилась на этом рынке после выкупа Марком Цукербергом WhatsApp и Instagram. О зависимости бизнеса Цукерберга от стабильности и качества работы этих приложений – и, соответственно о его ответственности, как мажоритарного акционера, за сбои, подобные тем, что приключились в минувший понедельник.

Но главный вопрос – о том, как влияют соцсети на нашу жизнь.

Как будто в детективном сценарии, в то же самое время, пока весь мир отдыхает от привычного онлайн-общения – а ведь только в Facebook зарегистрировано 2.8 миллиарда людей – бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хоген берет на себя миссию whistleblower – буквально "свистящей в свисток" – так в Америке принято называть людей, которые отважно идут на то, чтобы раскрыть информацию о темных или неблаговидных сторонах работы тех или иных компаний, учреждений, организаций, вплоть до Белого Дома, которые тщательно скрывается от общества.

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Хоген дает без преувеличения историческое интервью каналу CBS, собравшем за первые несколько дней больше четырех миллионов просмотров в Youtube, в котором рассказывает, что Facebook ставит выгоду выше, чем общественные нужды. Хотя бы потому что опасные алгоритмы позволяют соцсети больше зарабатывать.

Хоген проработала в этой сфере 15 лет, и в какой-то момент работы на Facebook стала тайно собирать доказательства того, что происходит во внутренней жизни компании. В подтверждение своих разоблачений Хоген предъявила сделанные ею копии десятков тысяч документов для служебного пользования сотрудников ФБ.

"Facebook понял, что если изменит алгоритм на более безопасный, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут кликать на меньшее количество рекламных роликов, и компания будет зарабатывать меньше", – поделилась она выводами исследования.

Для примера она приводит достаточно понятную обывателям ситуацию: понимая риски для выборов президента США 2020-го года, Facebook включил системы безопасности, направленные на уменьшение количества дезинформации.

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Но большинство этих изменений действовали лишь недолгое время. Как только выборы закончились, системы безопасности отключили, вернувшись к старым алгоритмам.

Все дело в том, что скандальная информация, провокативные комментарии задействуют эмоции и больше стимулирует людей проводить больше времени в соцсетях, чем скучные, логичные, политкорректные тексты. Эти действия Facebook Френсис Хоген назвала "предательством демократии".

Но еще хуже кажется ситуация с исследованием влияния соцсетей на девушек-подростков. Помните – совсем недавно Facebook хотел запустить отдельный Instagram для детей? Cоцсеть отказалась от своей идеи. Возможно, одно из внутренних исследований стало тому причиной.

Оно прямо указывает на то, как Instagram вредит девочкам-подросткам. В документе говорится, что у 13,5% девочек Instagram усиливает мысли о самоубийстве, 17% говорят, что Instagram ухудшает пищеварение.

По мере того, как эти молодые девушки начинают проводить все больше времени в Instagram, они попадают во все большую зависимость от этого приложения, и все чаще и чаще в него заходят. Кроме того, документ утверждает, что Instagram не просто опасен для подростков, он вредит им, причем явно хуже, чем другие подобные приложения.

Согласитесь – это та страшная сторона соцсетей, о которой мы редко задумываемся, гоняясь за выгодами виртуального мира. Но что если соцсети начнут влиять не только на поведение граждан во время выборов или референдумов, как, например, это было с Брекзитом, но и на наши с вами семьи, где ребенка будет страшно оставить с гаджетом наедине?

Кстати, о политике. В тех же драгоценных копиях исследований для служебного пользования, обнародованных Фрэнсис Хоген, речь шла о том, что европейские партии заявляли Facebook, что написанные им алгоритмы влияют на руководство их стран.

Конечно, после таких заявлений Хоген пригласили в Сенат для дачи показаний. А Марк Цукерберг выступил с опровержением всплывшей информации. Ну, а нам с вами стоит задуматься, почему же столько людей радовались внезапному отключению соцсетей, несмотря на убытки и отсутствие общения.

Возможно, потому, что алгоритмы соцсетей впускают в нашу жизнь слишком много токсичной информации. И очень важно не забывать, что настоящая жизнь вокруг совсем другая. Возможно, сложнее, но гораздо ярче и интересней, чем нам порой кажется.