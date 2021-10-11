Новостройки в Украине будут дорожать. Почему выгодно инвестировать в недвижимость?

В Украине с начала лета популярность поисковых запросов о покупке квартир в новостройках выросла втрое. Согласно опросу на OLX, половина респондентов, рассматривая жилье на вторичном рынке, в результате останавливалась на новостройках.

Так, с начала лета на продажу было выставлено более 27 тыс. новых квартир по всей стране. Учитывая высокий спрос, многие объекты будут проданы.

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Несмотря на пандемию рынок недвижимости быстро набирает обороты

Вспомните март 2020-го: ТРЦ и рынки закрыты, традиционные бизнесы терпят убытки, а рядовые украинцы учатся жить по новым карантинными ограничениями: предпочитают онлайн-шоппинг и сервисы доставки, которые, кстати, развивались квантовыми скачками. В то же время сфера недвижимости разделилась пополам.

Вторичный рынок, как законсервировался в цене и спросе – за первый локдаун цены по всей стране выросли в среднем на 1,5%. А рынок новостроек, в свою очередь, пережил падение цен на 3% весной прошлого года и дальнейшее стремительное подорожание на 19% по состоянию на начало осени 2021-го.

Ища надежный канал для инвестиций, люди начали активно вкладываться в квадратные метры, которые строятся. Спрос был настолько большим, что, например, в Киеве за полтора года цены на трехкомнатные квартиры на этапе "котлована" подорожали почти вдвое – теперь они стоят в среднем от 100 тыс. долларов за объект.

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Положительная динамика также наблюдается в Днепре, Одессе и Львове. Только в Харькове цены обвалились на 17% – правда, этим летом местный рынок уже начал восстанавливаться.

Самые популярные инвестиции – в котлован

Осенью в Украине традиционно оживляется экономическая активность, а на рынке новостроек начинается высокий сезон продаж. В течение лета большинство объектов находились на этапе активного строительства – именно поэтому сейчас девелоперам есть что показать потенциальным инвесторам.

Например, только на OLX Недвижимость летом предлагалось более 27 тыс. квартир в новостройках, 78% из которых – однокомнатные. Именно такой тип жилья является наиболее привлекательным для инвестиций. Его дешевле отремонтировать, сдать в аренду или даже перепродать. Разница между котлованом и готовым домом может составлять от 15% до 40%.

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Логично, что больше всего таких квартир в новостройках Киева – более 4 тыс. объявлений со средней стоимостью 53 тыс. долларов, Одессы – более 3 тыс. вариантов по 31 тыс. долларов. в среднем и Харькова – 1,2 тыс. предложений и примерно 29 тыс. долларов за единичку.

В пятерке лидеров также оказались Львов и Ивано-Франковск – 700 и почти 600 единичек в новостройках. Кстати, в последнем – самые бюджетные варианты со средней стоимостью 19,6 тыс. долларов. Также застройщики активно предлагают двухкомнатные квартиры. Только в Киевской области – более 3,8 тыс. предложений по 67 тыс. долларов. в среднем.

В Днепре же трешки на этапе "котлована" стоят примерно на 2 тыс. долларов дороже, чем в столице (примерно 102 тыс. долларов за объект) – площади при этом у них одинаковые. Это свидетельствует о высоком спросе на объекты для собственного проживания, а не сдачи в аренду или перепродажи. Вполне оправдано для большого индустриального города с умеренно развитым туризмом.

Новостройки будут только дорожать

Учитывая, что только в течение лета цены на новостройки увеличились на 3%, можно прогнозировать, что осенью подорожание может составить от 2% на трехкомнатные в регионах до 7% на единички в Киеве. Спрос также соответствует предложению, поэтому на вопрос "Когда лучше вкладывать в недвижимость?" ответ будет "Сейчас!".

Если же говорить о типе жилья, новостройки или вторичный фонд, конечно, в первом сегменте существуют определенные риски для инвесторов, но при взвешенном выборе по алгоритму: просмотр объявления в онлайне – оффлайн просмотр – проверка документов – оплата, – можно не просто за год- два получить новенькое жилье, но и заработать до 100% вложенных средств.