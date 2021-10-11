Новобудови в Україні дорожчатимуть. Чому вигідно інвестувати в нерухомість?

В Україні з початку літа популярність пошукових запитів про покупку квартир в новобудовах зросла втричі. Згідно з опитуванням на OLX, половина респондентів, розглядаючи житло на вторинному ринку, у результаті зупинялася на новобудовах.

Так, з початку літа на продаж було виставлено понад 27 тис. нових помешкань по всій країні. Враховуючи високий попит, багато об’єктів буде продано.

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Незважаючи на пандемію ринок нерухомості швидко набирає обертів

Згадайте березень 2020-го: ТРЦ та ринки зачинені, традиційні бізнеси зазнають збитків, а пересічні українці вчаться жити за новими карантинними обмеженнями: надають перевагу онлайн-шопінгу та сервісам доставки, які, до речі, розвивалися квантовими стрибками. Водночас сфера нерухомості розділилася навпіл.

Вторинний ринок, наче законсервувався у ціні й попиті, — за перший локдаун ціни по всій країні виросли у середньому на 1,5%. А ринок новобудов, водночас, пережив падіння цін на 3% навесні минулого року та подальше стрімке подорожчання на 19% станом на початок осені 2021-го.

Шукаючи надійний канал для інвестицій, люди почали активно вкладатися у квадратні метри, що будуються. Попит був настільки великим, що, наприклад, у Києві за півтора року ціни на трикімнатні квартири на етапі "котловану" подорожчали майже вдвічі — наразі вони коштують у середньому від 100 тис. дол. за об’єкт.

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Позитивна динаміка також спостерігається у Дніпрі, Одесі та Львові. Тільки у Харкові ціни обвалилися на 17% — правда, цього літа місцевий ринок вже почав відновлюватися.

Найпопулярніші інвестиції – в котлован

Восени в Україні традиційно пожвавлюється економічна активність, а на ринку новобудов починається високий сезон продажів. Протягом літа більшість об'єктів знаходилися на етапі активного будівництва – саме тому зараз девелоперам є що показати потенційним інвесторам.

Наприклад, тільки на OLX Нерухомість влітку пропонувалося більше 27 тис. квартир в новобудовах, 78% з яких – однокімнатні. Саме такий тип житла є найбільш привабливим для інвестицій. Його дешевше відремонтувати, здати в оренду або навіть перепродати. Різниця між котлованом і готовим будинком може становити від 15% до 40%.

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Логічно, що найбільше таких квартир у новобудовах Києва — більше 4 тис. оголошень з середньою вартістю 53 тис. дол., Одеси — понад 3 тис. варіантів за 31 тис. дол. у середньому та Харкова — 1,2 тис. пропозицій та приблизно 29 тис. дол. за одиничку.

У п’ятірці лідерів також опинилися Львів та Івано-Франківськ — 700 та майже 600 одиничок у новобудовах. До речі, в останньому — найбюджетніші варіанти з середньою вартістю 19,6 тис. дол.

Також забудовники активно пропонують двокімнатки. Тільки у Київській області — понад 3,8 тис. пропозицій за 67 тис. дол. у середньому. У Дніпрі ж трикімнатки на етапі "котловану" коштують приблизно на 2 тис. дол. дорожче, ніж у столиці (приблизно 102 тис. за об’єкт), — площі при цьому у них однакові. Це свідчить про високий попит на об’єкти для власного проживання, а не здачі в оренду чи перепродажу. Цілком виправдано для великого індустріального міста з помірно розвиненим туризмом.

У Дніпрі ж троячки на етапі "котловану" стоять приблизно на 2 тис. доларів дорожче, ніж в столиці (приблизно 102 тис. доларів за об'єкт) – площі при цьому у них однакові. Це свідчить про високий попит на об'єкти для власного проживання, а не здачі в оренду або перепродажу. Цілком виправдано для великого індустріального міста з помірно розвиненим туризмом.

Новобудови будуть тільки дорожчати

З огляду на, що тільки протягом літа ціни на новобудови збільшилися на 3%, можна прогнозувати, що восени подорожчання може скласти від 2% на трикімнатні в регіонах до 7% на одинички в Києві. Попит також відповідає пропозиції, тому на питання "Коли краще вкладати в нерухомість?" відповідь буде "Зараз!".

Якщо ж говорити про тип житла, новобудови або вторинний фонд, звичайно, в першому сегменті є певні ризики для інвесторів, але при зваженому виборі за алгоритмом: перегляд оголошення в онлайні – оффлайн перегляд – перевірка документів – оплата, – можна не просто за рік- два отримати новеньке житло, але і заробити до 100% вкладених коштів.