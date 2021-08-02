Повышение железнодорожных тарифов не предусмотрено в финплане "УЗ"

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В июле Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа об изменении коэффициентов Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. МИУ объясняет такие изменения давно назревшей необходимостью сближения тарифных классов.

Действительно, такая оптимизация для железнодорожной отрасли нужна. "Укрзализныця" работает по регламентам времен СССР. И спустя 30 лет независимости до сих пор ничего не поменяла. Но сближение тарифных классов через очередное повышение стоимости ж/д грузоперевозок – это не те изменения, с которых нужно начинать трансформацию отрасли.

С 1-го сентября МИУ планирует сократить внеклассовые грузы, поднять стоимость перевозки грузов 1-го и 2-го тарифных классов на 8%, а с 1 января 2022 – еще на 20,4% и 6,5% соответственно. Тарифы для порожних вагонов 1-го класса поднимутся до текущего уровня 2-го класса. Такие изменения обойдутся украинскому бизнесу в 2 млрд грн непредвиденных расходов уже в этом году, и 10 млрд грн – в 2022 году.

Такие тарифные изменения не были заложены в финплан "УЗ" на 2021 год. Поэтому рост тарифов стал неожиданностью для предприятий, которые заранее планируют расходы на логистику. Подобная непредсказуемость полностью противоречит принципам устойчивого развития бизнеса. И еще больше дестабилизирует украинскую экономику, которая еще не оправилась от кризиса пандемии.

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Украинские предприятия за последние полтора года понесли более чем 400 млрд грн убытков. Один из основных экспортеров – металлургия – находится на пороге остановки предприятий, вызванной дефицитом сырья. Параллельно правительство проталкивает з/п №5600, который усиливает фискальную нагрузку. Почему, когда бизнесу тяжело, власть не помогает, а пытается забрать у предприятий последние средства?!

Изменения в "УЗ" необходимо начинать с коренной реформы компании, а не повышения тарифов. Сначала нужно решить проблему кросс-финансирования убыточных пассажирских перевозок за счет прибыльных грузовых. Для этого компанию-монополиста следует разделить на несколько самостоятельных филиалов, каждый из которых отвечает за одно из основных направлений деятельности "УЗ".

На мой взгляд, инициируя вопрос о повышении тарифов на грузоперевозки, МИУ сворачивает с пути реформирования "Укразализныци". Это обернется кризисом в отрасли и соответствующей отставкой руководства министерства. Правильным считаю вернуться к законопроекту о ж/д транспорте №1196-1, который с прошлого года находится в Раде. Этот документ комплексно решает главные вопросы железнодорожной отрасли – реформу "УЗ" и создания Нацкомиссии по тарифам на транспорте.