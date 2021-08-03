СНБО решил взяться за ситуацию в "Укрзализныце"

30 июля на своем заседании СНБО принял решение, что в случае возникновения угроз национальной безопасности на предприятиях энергоснабжения могут быть введены временные администрации. Но первой под раздачу, похоже, попадет "Укрзализныця". Она хоть и не игрок энергетического рынка, но ситуация в компании, по мнению СНБО, сложилась критическая, угрожающая национальной безопасности, причем давно.

Совбез недалек от истины. Конкретно речь идет об аварийном состоянии инфраструктуры и подвижного состава, проблемах тарифного регулирования и критическом финансовом состоянии УЗ. Главная проблема "УЗ" по данным СНБО – кредитные обязательства на 35,8 млрд грн и 19,1 млрд грн кредитов "Донецкой железной дороги". Компании грозит дефолт. Кроме того, руководство УЗ провалило план по инвестициям и темпам электрификации, поэтому по-прежнему покупает топливо у агрессора. А убытки УЗ от коррупции в закупках только в 2020 году составили, по данным, НАБУ 8 млрд грн.

Да, в действиях СНБО есть логика. Вот только непонятно, почему этим вопросом занимается Совбез. Почему на проблемы не обращает внимание профильное министерство? Куда смотрит наблюдательный совет? Как долго еще СНБО будет перебирать на себя функции других органов – вопрос риторический. А вот проблема вокруг УЗ – абсолютно реальная и ее нужно решать безотлагательно.

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Лучше всего, на мой взгляд, ситуацию в "Укрзализныце" описала глава временной следственной комиссии по УЗ, народный депутат Гришина. По ее мнению, председатель правления Юрик вместе с членами правления и наблюдательного совета компании не способны выполнить задачи, предусмотренные уставом. За последние два года члены правления получили в общей сложности 66 млн грн в виде вознаграждений, премий и финансовой помощи. При этом они не несут практически никакой ответственности за результаты деятельности компании, так как их работа дублируется 12 профильными директорами.

И.о. главы правления Юрик, возглавляющий компанию во второй раз, довольно интересный персонаж. В открытых источниках можно найти информацию о том, что его неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве. Согласно отчету ВСК по УЗ часть проблемных вопросов связаны непосредственно с решениями Юрика. В частности, именно он проводил так называемую реструктуризацию долгов "Укрзализныци", в результате которой ставки по кредитам оказались в два раза выше рыночных. Например, он реструктуризовал кредит Сбербанка для УЗ под 12% годовых – в то время, как средняя по рынку не превышала 5%. А с начала этого года, как только он стал руководить УЗ, в компании случилось уже два топливных кризиса, из-за которых страна едва не осталась без поездов. Отличная работа как на 66 миллионов, не правда ли?

На фоне всех этих проблем, Министерство инфраструктуры планирует повысить тарифы на перевозки. Но такой шаг не решит проблем УЗ, средства налогоплательщиков в очередной раз растворятся в котле коррупции. Началом реформы компании должно стать увольнение в полном составе членов правления и наблюдательного совета. По-другому нельзя, так как рыба гниет с головы.