Украине нужен каждый, кто работает ради Победы

В первые дни войны общество максимально сплотилось. Стало четко и просто: напавший на тебя с оружием – враг. Тот, кто рядом – друг. Не было больше правых и левых, таких или не таких. Всех объединила внешняя угроза.

Но этого объединения хватило на месяц. Вернулись политические игры, сплетни, склоки. Вспомнились старые обиды. Кто-то захотел свести старые счета.

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Я уверен, что тот, кто сейчас начинает вспоминать прошлое, навешивать ярлыки, делить на правильных и неправильных – работает на раздел общества, а значит, на врага.

Сейчас допустимо только единственное разделение – на свой/чужой. Свой – если делаешь на своем месте то, что приближает нас к Победе. Чужой, если тебе "не все однозначно и виноваты обе стороны".

Лично для меня все более, чем однозначно:

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путин – мерзавец и военный преступник;

россия – страна террорист;

россияне – враги и "нам больше не надо поговорить".

Украина – независимое суверенное государство, с частью оккупированных территорий, которые мы обязательно вернем.

Наш вектор – европейский. Украина слишком дорого заплатила, отрываясь от "советской семьи". Тот, кто подвергает сомнению эти аксиомы – провокатор и враг.

А еще, думаю, правильно переименовать все, что связано с совком. Удалить из школьной программы пушкиных и толстых. Убрать с улиц памятники советской эры. Вопросы языка надо снять с повестки дня: дома говорим на любом, публично – только на украинском (кроме особых обстоятельств). Даже религиозные праздники следует отмечать вместе с западным миром.

P.S. В настоящее время Украине нужен каждый, кто работает для Победы. Каждый! От солдата ВСУ на передовой до гражданского в глубоком тылу, от бойца ТРО на блокпосту до айтишника, выехавшего за пределы Украины, но продолжающего передавать деньги на фронт. От волонтера до менеджера АЗС, от депутата до телеведущего, от парикмахера до преподавателя вуза.

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А выяснение отношений и сведение счетов давайте оставим на потом. Потом… После Нашей Победы.