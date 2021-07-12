"Укрзализныця" может затормозить "Большое строительство"

Железнодорожный монополист "Укрзализныця" продолжает "чудить". Компания, которая может и должна быть одним из драйверов экономического роста Украины, постоянно создает препятствия и проблемы для других отраслей экономики.

Весь прошлый год и половину нынешнего бизнес и украинские граждане ждали реформирования "УЗ". Компанию планировалось разделить на несколько самостоятельных филиалов по направлениям деятельности. Однако наблюдательный совет и правление заблокировали реформу. Позже ими была сорвана инвестиционная программа на 24 млрд грн.

Единственно, что хорошо удается делать топ-менеджменту компании, так это стабильно генерировать долги и убытки, которые покрываются за счет денег налогоплательщиков. Очередное нелогичное решение "УЗ" – повысить тарифы на грузовые перевозки.

Себестоимость грузовых перевозок "УЗ" не раскрывает, поэтому невозможно проверить обоснованность очередного повышения тарифов. Однако можно утверждать, что в итоге стоимость перевозимых по ж/д грузов вырастет. Следовательно, украинские товары, идущие на экспорт, станут менее конкурентоспособными.

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Для экспортеров это означает убытки, сокращение объемов производства, увольнение работников. Для "Укрзализныци" дополнительно собранные деньги также пользы не принесут. Как показывает опыт, они бесследно растворятся в "котле" коррупции и бесхозяйственности.

Впрочем, в этот раз руководство "УЗ" может нажить себе оппонентов с большим политическим весом, чем украинский бизнес. По прогнозам экспертов, вследствие повышения тарифов на железнодорожные перевозки может значительно подорожать щебень, песок и цемент. Эти товарные позиции являются ключевыми для реализации президентского проекта "Большое строительство".

По итогам 2020 года проект доказал свою эффективность, став одним из "спасательных кругов" украинской экономики во время карантинного кризиса. Именно благодаря "Большому строительству" падение ВВП в прошлом году было меньшим, чем ожидалось. Повышение железнодорожных тарифов может сорвать реализацию части президентских проектов. Как говорится: поживем, увидим.